Monaldi Federconsumatori chiede di partecipare all' ispezione | Segnalavamo i rischi da anni

Federconsumatori Campania ha presentato una richiesta ufficiale per partecipare all’ispezione straordinaria sul Centro trapianti di cuore dell’ospedale Monaldi. La richiesta arriva dopo anni di segnalazioni sui rischi legati alla struttura. L’ente desidera essere presente durante l’ispezione per seguire da vicino le verifiche. La richiesta è stata depositata in vista del procedimento ispettivo avviato sull’area dedicata ai trapianti.

Federconsumatori Campania ha depositato un'istanza formale per partecipare al procedimento ispettivo straordinario sul Centro trapianti di cuore dell'Aorn dei Colli - ospedale Monaldi. L'ispezione è stata disposta dalla Regione dopo la tragedia di Domenico Caliendo, il cui trapianto di cuore (era. 🔗 Leggi su Napolitoday.it

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