Su disposizione di Fico, è stata avviata un’ispezione straordinaria all’ospedale Monaldi in Campania. La decisione arriva dopo un’istruttoria sulla vicenda di un bambino di nome Domenico Caliendo e segue le criticità emerse nella gestione dell’AORN Ospedali dei Colli. La Regione campana ha adottato misure eccezionali per approfondire la situazione.

Calcio Napoli, notizie e calciomercato SSC Napoli su Napolipiu. Aggiornamenti quotidiani su squadra, cultura e storia partenopea. Dopo l’istruttoria sulla vicenda del piccolo Domenico Caliendo, la Regione Campania ha deciso di adottare misure straordinarie in seguito alle problematiche emerse nella gestione dell’AORN Ospedali dei Colli. Il presidente della Regione, Roberto Fico, ha annunciato l’avvio di un’ispezione sanitaria straordinaria. Questa misura è accompagnata dalla sospensione del programma di trapianto cardiaco pediatrico, fino a quando non saranno ripristinate le condizioni di sicurezza necessarie. Inoltre, è prevista una revisione complessiva della rete trapiantologica regionale. 🔗 Leggi su Napolipiu.com

© Napolipiu.com - Ispezione straordinaria al Monaldi in Campania su disposizione di Fico.

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Fico ha disposto un'ispezione straordinaria dell'Aorn Ospedale dei Colli, dopo la tragedia del piccolo Domenico. Dove da oggi operano i medici del Bambino Gesù. x.com