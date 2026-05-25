Guido Monaco ha commentato la vittoria di Federico Cinà all’esordio, sottolineando di non aver mai avuto dubbi sul suo modo di stare in campo. Durante la puntata di TennisMania su YouTube, Monaco ha parlato anche di un prossimo turno che rappresenta un passaggio importante nella carriera del giovane tennista. La trasmissione è condotta da Dario Puppo e trasmessa su OA Sport.

Nella puntata di TennisMania andata in onda sul canale YouTube di OA Sport, condotta da Dario Puppo, ha preso la parola Guido Monaco, giornalista di Eurosport, che ha parlato in maniera approfondita della vittoria all’esordio di Federico Cinà. I pregi del giovane azzurro: “ Sul modo di stare in campo non abbiamo mai avuto dubbi, per la testa e il modo di stare in campo è sempre stato veramente, per l’età che aveva, eccezionale, e quindi io su quello ho sempre avuto pochissimi dubbi. Nell’analizzare la partita, è chiaro che tu dici ‘La prima volta 3 su 5 è ostica’, però tante volte il giocatore che entra in campo per la prima volta 3 su 5, è vero che non ha esperienza, però tutto sommato se la vive, se la gioca, non è per forza un handicap”. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Monaco: “Mai avuto dubbi sul modo di stare in campo di Cinà. Prossimo turno un passaggio importante della carriera”

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