Crans-Montana l’impegno della Svizzera | non invieremo più le fatture dei ricoveri Bertolaso | Mai avuto dubbi sul passo indietro

Dopo l'incidente di Crans-Montana, le autorità svizzere hanno deciso di sospendere l'invio delle fatture relative ai ricoveri ospedalieri alle famiglie italiane. La decisione è stata comunicata ufficialmente e confermata da un rappresentante svizzero, che ha dichiarato di non aver mai avuto dubbi sulla scelta di fare un passo indietro. La misura riguarda le fatture che precedentemente venivano trasmesse alle famiglie coinvolte.

Milano, 5 maggio 2026 – Non verranno più inviati alle famiglie italiane i conti degli ospedali svizzeri dopo la strage di Crans-Montana. A confermare quando detto ieri alla presidente del Consiglio è stato il presidente della confederazione svizzera Guy Parmelin nell'incontro di oggi al Quirinale tra il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella. "Come sapete, non ho mai avuto un minimo dubbio che avrebbero dovuto fare questo passo indietro " ha commentato a stretto giro l'assessore della Regione Lombardia al Welfare, Guido Bertolaso, a margine della seduta di Consiglio regionale. "Ci vuole sempre un po' di polemica politica, un po' di contrasto internazionale, perché tutto questo serve anche a voi per poter fare notizie e a loro magari per imparare che la diplomazia va anche a abbinata ad un'etica dei comportamenti.🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Crans-Montana, l’impegno della Svizzera: non invieremo più le fatture dei ricoveri. Bertolaso: “Mai avuto dubbi sul passo indietro” Notizie correlate Crans-Montana, l’impegno della Svizzera: non invieremo più le fatture dei ricoveri alle famiglie italiane. Bertolaso: mai avuto dubbi su passo indietroMilano, 5 maggio 2026 – Non verranno più inviati alle famiglie italiane i conti degli ospedali svizzeri dopo la strage di Crans-Montana. Crans Montana, chi paga le fatture dei ricoveri. Come funziona il sistema sanitario in SvizzerraIl tema delle spese sanitarie sostenute in Svizzera per i feriti dell’incendio di Crans-Montana ha alimentato il dibattito negli ultimi giorni. Tutti gli aggiornamenti Temi più discussi: Crans Montana, Meloni vede Parmelin: Impegno politico della Svizzera, no ad oneri per le famiglie; Meloni vede Parmelin: 'Impegno per evitare oneri alle famiglie per Crans-Montana'; Crans-Montana, Meloni: ''Da Svizzera impegno no oneri per famiglie''; Crans-Montana, Sofia dimessa dal Niguarda ricomincia a studiare: lezioni online al Liceo Virgilio per i quattro studenti feriti. Crans-Montana, l’impegno della Svizzera: non invieremo più le fatture dei ricoveri alle famiglie italiane. Bertolaso: mai avuto dubbi su passo indietroL’assessore lombardo al Welfare aveva bollato come abominevole le richieste di saldare i conti per le cure dopo il rogo di Capodanno: Questa volta mi pare che gli italiani hanno dimostrato di esser ... ilgiorno.it Crans-Montana, il presidente della Svizzera Parmelin conferma a Mattarella lo stop delle fatture ospedaliere ai feritiIl presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, ha ricevuto questa mattina al Quirinale il presidente della Confederazione Svizzera, Guy Parmelin ... italpress.com Crescita degli interventi e allarme percepito dopo Crans-Montana. «Nel 2026 operativi 24 ore su 24» Guarda il Video - facebook.com facebook Crans-Montana, il video che sconfessa Moretti: le parole dell’avvocato #quartarepubblica x.com