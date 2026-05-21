VIDEO - Spranghe cori e sangue in strada | paura per una rissa tra fazioni contrapposte di ultras
Nella notte tra martedì e mercoledì si è verificata una violenta rissa in strada nella zona dell’Ina Casa a Rimini. Secondo i primi riscontri, ad affrontarsi sarebbero state due fazioni di ultras del Rimini Calcio. Le immagini mostrano spranghe, cori e sangue mentre i gruppi si affrontano con violenza. Sul luogo sono intervenuti i soccorritori e le forze dell’ordine, che hanno cercato di riportare la calma. La rissa ha causato alcuni feriti tra i coinvolti.
Feroce rissa in strada, nella notte tra martedì e mercoledì, nella zona dell'Ina casa a Rimini dove, secondo i primi riscontri, ad affrontarsi sarebbero state due fazioni contrapposte degli Ultras del Rimini Calcio. "Non erano ancora le 22 - racconta una residente della zona che ha assistito alla. 🔗 Leggi su Riminitoday.it
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