VIDEO - Spranghe cori e sangue in strada | paura per una rissa tra fazioni contrapposte di ultras

Nella notte tra martedì e mercoledì si è verificata una violenta rissa in strada nella zona dell’Ina Casa a Rimini. Secondo i primi riscontri, ad affrontarsi sarebbero state due fazioni di ultras del Rimini Calcio. Le immagini mostrano spranghe, cori e sangue mentre i gruppi si affrontano con violenza. Sul luogo sono intervenuti i soccorritori e le forze dell’ordine, che hanno cercato di riportare la calma. La rissa ha causato alcuni feriti tra i coinvolti.

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