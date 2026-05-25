Molti pazienti si suicidano dopo intervento laser agli occhi
Numerosi casi di suicidio sono stati segnalati tra pazienti che si sono sottoposti a interventi di laser agli occhi, come la chirurgia Lasik. Questa procedura, spesso presentata come sicura e con poche complicanze, sembra essere associata a un numero crescente di tragedie. La maggior parte delle persone coinvolte aveva scelto questa operazione per migliorare la vista, ma in alcuni casi hanno manifestato problemi di salute mentale successivamente. Le autorità stanno indagando sul collegamento tra la chirurgia e i casi di suicidio.
La chirurgia oculare Lasik, pubblicizzata come una procedura semplice con un tasso di complicanze inferiore all’uno per cento, è ora collegata a un numero allarmante di suicidi. La chirurgia oculare Lasik, ovvero la correzione della vista con il laser pubblicizzata come semplice e con un tasso di complicanze dell’uno per cento, è stata definita «la più grande truffa mai perpetrata ai danni del pubblico americano.» da Edward Boshnick, un oculista di Miami. Dopo che un agente di 26 anni si è tolto la vita citando complicazioni dovute all’intervento, sono emersi altri casi collegati alla procedura. L’agente Ryan Kingerski del Dipartimento di Polizia di Penn Hills soffriva di dolori lancinanti, visione doppia e mal di testa persistenti. 🔗 Leggi su Newsner.it
For a fake heiress he took her kidney. She committed suicide, he went mad seeing her body.
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