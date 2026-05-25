molti pazienti si suicidano dopo intervento laser agli occhi

Notizia in breve

Numerosi casi di suicidio sono stati segnalati tra pazienti che si sono sottoposti a interventi di laser agli occhi, come la chirurgia Lasik. Questa procedura, spesso presentata come sicura e con poche complicanze, sembra essere associata a un numero crescente di tragedie. La maggior parte delle persone coinvolte aveva scelto questa operazione per migliorare la vista, ma in alcuni casi hanno manifestato problemi di salute mentale successivamente. Le autorità stanno indagando sul collegamento tra la chirurgia e i casi di suicidio.