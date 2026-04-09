Tumore alla laringe intervento laser senza tracheotomia salva un paziente al Ruggi di Salerno

Un intervento laser innovativo è stato eseguito con successo su un uomo di Pompei affetto da un tumore alla laringe. L'operazione è stata condotta presso l'ospedale Ruggi di Salerno e si è conclusa senza la necessità di praticare una tracheotomia. Il paziente, che aveva una condizione considerata complessa, ora si trova in buone condizioni di salute.

Un intervento laser innovativo ha permesso ad un uomo di Pompei di guarire da un tumore alla laringe particolarmente complesso: il paziente ora sta bene. 🔗 Leggi su Fanpage.it Ruggi, paziente con carcinoma alla laringe guarisce grazie ad un eccellente interventoImportante intervento chirurgico endoscopico eseguito presso il Reparto di Otorinolaringoiatria dell'AOU San Giovanni di Dio e Ruggi d'Aragona di... Monaldi, centro d?eccellenza contro i tumori alla laringe grazie alla chirurgia laserLezioni interattive su diagnosi, indicazioni e trattamento della patologia laringea e delle lesioni tumorali mediante chirurgia Laser CO-2 Tolms,... Tumore alla laringe, intervento laser senza tracheotomia salva un paziente al Ruggi di SalernoUn intervento laser innovativo ha permesso ad un uomo di Pompei di guarire da un tumore alla laringe particolarmente complesso: il paziente ora sta bene ... fanpage.it Esteso tumore laringeo. Eseguito al Ruggi di Salerno un importante intervento endoscopicoUn importante intervento chirurgico endoscopico è stato eseguito con successo presso il reparto di Otorinolaringoiatria dell’Azienda Ospedaliera Universitaria San Giovanni di Dio e Ruggi d’Aragona ... ondanews.it