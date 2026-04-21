Manuela Carriero fidanzata di Francesco Chiofalo | Avrei voluto impedirgli l'intervento agli occhi

Manuela Carriero, fidanzata di Francesco Chiofalo, è intervenuta durante una puntata de La Volta Buona condotta da Caterina Balivo. Ha parlato degli interventi chirurgici a cui si è sottoposto il suo compagno, esprimendo il desiderio di aver potuto impedirgli di sottoporsi a un intervento agli occhi. La discussione si è concentrata sui dettagli delle operazioni e sulle sue emozioni legate a questa situazione.

Manuela Carriero, fidanzata di Francesco Chiofalo, è stata ospite de La Volta Buona di Caterina Balivo, dove ha commentato i numerosi interventi a cui si è sottoposto il compagno.🔗 Leggi su Fanpage.it Notizie correlate Leggi anche: Chi è la fidanzata di Francesco Chiofalo, Manuela Carriero e perché è famosa? Leggi anche: Manuela Carriero difende Francesco Chiofalo: “Squallido che Drusilla metta in dubbio le sue capacità amatorie” Contenuti utili per approfondire Temi più discussi: È squallido mettere in dubbio le sue capacità amatorie: Manuela Carriero difende Chiofalo e attacca Drusilla Gucci dopo le parole a 'Belve'; Manuela Carriero difende il fidanzato Chiofalo: Squallido che la ex Drusilla dubiti delle sue capacità amatorie; Francesco Chiofalo, Manuela Carriero attacca Drusilla Gucci: Uscita cattiva; Francesco Chiofalo è fidanzato con Manuela Carriero: dallo scontro con Drusilla Gucci alla convivenza. Manuela Carriero, fidanzata di Francesco Chiofalo: Avrei voluto impedirgli l’intervento agli occhiOspite della puntata di martedì 21 aprile de La Volta Buona è stata Manuela Carriero, fidanzata di Francesco Chiofalo, divenuto ormai un fenomeno televisivo dopo la sua intervista a Belve della scorsa ... fanpage.it Manuela Carriera su Francesco Chiofalo svela: Sono la sua fidanzata, ma pure la sua prima haterManuela Carriero è stata ospite di Caterina Balivo a La volta buona nella puntata di oggi dove si è lasciata sfuggire alcune rivelazioni sul suo fidanzato ... ilsipontino.net Ha detto che il ragazzo era sano quando stava con lei… ecco, quella cosa lì non mi è piaciuta”. Manuela Carriero, ospite a La Volta Buona, ha fatto capire senza giri di parole di non aver gradito alcune battute di Antonella Fiordelisi sul suo ex Francesco Chiof - facebook.com facebook “Ho seguito quando @Anto_Fiordelisi ha parlato di Francesco Chiofalo, è stata carina nei suoi confronti, però…”. Manuela Carriero a #LVB x.com