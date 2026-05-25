Mogol al Festival dell' ecologia integrale di Montefiascone

Il 2 luglio si apre la sesta edizione del Festival dell'ecologia integrale a Montefiascone, con la partecipazione di Mogol. L’evento, promosso dall’associazione Rocca dei Papi per un’ecologia integrale Ets, si svolge dal 2 al 5 luglio. La manifestazione include incontri e iniziative dedicate alle tematiche ambientali e sostenibili.

Il 2 luglio Mogol apre la sesta edizione del Festival dell'ecologia integrale di Montefiascone. L'evento, organizzato dall'associazione Rocca dei Papi per un'ecologia integrale Ets, è in programma fino al 5 luglio.Alle ore 18, nella suggestiva cornice di piazza Santa Lucia Filippini, il festival. 🔗 Leggi su Viterbotoday.it

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