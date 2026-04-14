Al Gongaza City day l' ecologia integrale tra giustizia e pace | attività ludiche e sportive negli spazi verdi del campus

Durante il Gongaza City Day, si sono svolte attività ludiche e sportive nei giardini del campus, con un focus sull'ecologia integrale. L'evento ha coinvolto partecipanti di diverse età, promuovendo un approccio che lega la tutela dell'ambiente alla promozione della giustizia e della pace. Le iniziative si sono concentrate sull’uso degli spazi verdi del campus, sottolineando l'importanza di prendersi cura sia delle persone che del creato.