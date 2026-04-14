Al Gongaza City day l' ecologia integrale tra giustizia e pace | attività ludiche e sportive negli spazi verdi del campus
Durante il Gongaza City Day, si sono svolte attività ludiche e sportive nei giardini del campus, con un focus sull'ecologia integrale. L'evento ha coinvolto partecipanti di diverse età, promuovendo un approccio che lega la tutela dell'ambiente alla promozione della giustizia e della pace. Le iniziative si sono concentrate sull’uso degli spazi verdi del campus, sottolineando l'importanza di prendersi cura sia delle persone che del creato.
Ecologia integrale in tutte le sue declinazioni: nella giustizia e nella pace ma anche nella cura della persona e del creato. A partire da questi argomenti giovani e famiglie verranno coinvolti nei laboratori del Gonzaga City Day di quest'anno. Per l'occasione, infatti, all'insegna dell'incontro.🔗 Leggi su Palermotoday.it
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