Sabato 11 aprile inizia un corso di alta formazione in Ecologia integrale, un percorso che si svolgerà fino al 27 maggio. L’iniziativa mira a offrire strumenti pratici per analizzare i cambiamenti ambientali, economici e sociali. Si tratta di un percorso multidisciplinare che coinvolge diversi ambiti di studio e si rivolge a chi desidera approfondire le connessioni tra crisi climatica e giustizia sociale.

Sabato 11 aprile prenderà il via il percorso di alta formazione in Ecologia integrale, un’iniziativa multidisciplinare che proseguirà fino al 27 maggio per fornire strumenti operativi nell’analisi delle trasformazioni ambientali, economiche e sociali. L’evento di apertura sarà ospitato dall’Abbazia Benedettina di San Martino delle Scale. In questa sede si terranno una sessione istituzionale e una lectio magistralis focalizzata sul legame tra l’ecologia integrale e lo sviluppo dell’essere umano, seguite da un dibattito che vedrà protagonisti università, istituzioni, organizzazioni civili e ordini professionali. Il progetto adotta un modello didattico ibrido. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Crisi climatica e giustizia sociale: al via il corso di Ecologia Integrale

Mia Diop in Ungheria: “A Budapest per parlare di democrazia, giustizia climatica e sociale”La vicepresidente Regione Toscana, presidente Giani, in Ungheria per progetto europeo Ecoality.

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Ecologia integrale, un corso di alta formazione per affrontare le sfide della sostenibilitàSabato 11 aprile prenderà ufficialmente il via il Corso di alta formazione in Ecologia integrale, un percorso che si articolerà fino al 27 maggio e che si propone di offrire strumenti concreti per ... cataniaoggi.it

Un corso di alta formazione per leggere le nuove sfide ambientali e sociali, al via Ecologia IntegralePrenderà il via l’11 aprile il Corso di alta formazione in Ecologia integrale, un percorso che proseguirà fino al 27 maggio e che mira a leggere in modo unitario le principali sfide ambientali e ... blogsicilia.it

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