Bullizzato e costretto a pagare per mesi | studente trova il coraggio di denunciare

Un giovane studente di Ferrara ha deciso di denunciare di aver subito mesi di bullismo e richieste di denaro da parte di un coetaneo. Per quasi sei mesi, il ragazzo è stato minacciato e costretto a versare somme di denaro più volte. I carabinieri della città hanno preso in carico il caso e stanno indagando sulla vicenda.

I carabinieri di Ferrara al fianco del giovane studente bullizzato. Per quasi sei mesi è stato preso di mira da parte di un coetaneo che, con ripetute minacce, lo ha convinto a pagare, in più occasioni, alcune somme di denaro. Il dolore e il senso d’impotenza vissuti durante quegli episodi, con il tempo si sono trasformati in qualcosa di ben diverso. Nel mese di febbraio infatti, nell’istituto scolastico frequentato dal giovane, i carabinieri hanno tenuto una lezione nell’ambito del progetto ‘Cultura della legalità’, affrontando molti temi tra cui il fenomeno del bullismo. Le parole usate dai carabinieri nel corso dell’incontro, non solo hanno catturato l’attenzione del ragazzo, ma hanno fatto maturare in lui la giusta dose di consapevolezza e coraggio. 🔗 Leggi su Ferraratoday.it

