Il giorno dopo l'eliminazione del Milan dalla Champions League, il calciatore croato non ha rilasciato dichiarazioni pubbliche. La mattina successiva, ha partecipato a un convegno medico presso l'ospedale Galeazzi senza commentare l'esclusione né con i giornalisti né sul palco.

Questa mattina il croato ha partecipato a un convegno medico organizzato all'ospedale Galeazzi, ma non ha parlato né sul palco né con la stampa dopo l'esclusione dalla Champions League del Milan. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Modric triste e deluso il giorno dopo la non qualificazione del Milan in Champions League

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