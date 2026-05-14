Il Milan continua in caduta libera… La qualificazione alla Champions League è complicata!

Da justcalcio.com 14 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Il Milan si trova in una fase difficile, con risultati che rendono difficile la qualificazione alla prossima Champions League. A due partite dalla fine del campionato, la squadra deve ancora affrontare due incontri importanti. La situazione attuale è segnata da una serie di risultati non positivi, che complicano ulteriormente il raggiungimento dell’obiettivo europeo. La squadra avrà poche opportunità per cambiare rotta prima della conclusione della stagione. Questa notizia è stata riportata dal giornale iberico Marca, che ha pubblicato le ultime novità sul campionato italiano.

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2026-05-11 11:55:00 Riportiamo fedelmente quest’ultima notizia pubblicata pochi minuti fa sul web, sul giornale iberico Marca: Mancano solo due partite di Serie A in questa stagione. Il fatto è questo Milano sta attraversando un periodo molto negativo potrebbe lasciarlo fuori dalla prossima edizione della Champions League. Nel ultime otto partite, solo due vittorie. Numeri davvero scarsi per essere tra le quattro migliori squadre della competizione. La squadra milanese ci è solo riuscita batte Torino ed Hellas Verona in quasi due mesi di gara. Quella sconfitta contro la Lazio, il 15 marzo, segnò la svolta per la squadra guidata da Allegri. L’ultimo è arrivato domenica scorsa prima del Atalanta 2-3. 🔗 Leggi su Justcalcio.com

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