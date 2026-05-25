Modena Volley golden set fatale

Da ilrestodelcarlino.it 25 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Modena Volley è stata eliminata dopo il golden set contro Pontassieve, con il punteggio di 11-15. La partita si è conclusa con tre set vinti da Modena e uno da Pontassieve, che ha conquistato il punto decisivo nel tie-break. I giocatori di Modena hanno ottenuto vittorie nei primi tre set, ma nel quarto hanno ceduto 15-25. In campo, sono stati impiegati Baldoni e Fornari B.

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MODENA VOLLEY 3 FLORENZO PONTASSIEVE 2 (2729 2522 2512 2515 Golden Set 1115) MODENA VOLLEY: Baldoni 1, Fornari B. 21, Fornari V. 11, Galletti 6, Adani 19, Reggiani 6, Falcone (L1), Gjoni 10, Faietti 3, Corsi, Rastelli, Brancato, n.e. Bonato, Lutti (L2), Allamprese; all.: Tamburello. FLORENZO CARPE DIEM PONTASSIEVE: Matassini 4, Zadini 7, Mezzedimi 12, Pettinari 6, Ndriollari 1, Forte 18, Adorni (L1), Meucci, Arnetoli, Giova 2, Branchini, Bacciottini, n.e Lodovici, Franci (L2), Bartali; all.: Gazzotti M.. ARBITRI: Mandelli Giulia - Rosignoli. NOTE: Durata set 25’ 32’ 23’ 25’ 21’ per un totale di 126‘. Modena Volley 77 su 113 (B.S. 13, Vinc. 10, Muri 11, E. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

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