modena volley golden set fatale

Notizia in breve

Modena Volley è stata eliminata dopo il golden set contro Pontassieve, con il punteggio di 11-15. La partita si è conclusa con tre set vinti da Modena e uno da Pontassieve, che ha conquistato il punto decisivo nel tie-break. I giocatori di Modena hanno ottenuto vittorie nei primi tre set, ma nel quarto hanno ceduto 15-25. In campo, sono stati impiegati Baldoni e Fornari B.