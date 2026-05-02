Belluno Volley batte San Giustino nel Golden set | i Rinoceronti in finale

Nel match tra Belluno e San Giustino, la squadra di casa ha vinto il Golden set dopo aver perso il set regolare. La partita si è conclusa con il punteggio decisivo nel set supplementare, portando i Rinoceronti in finale. Durante la sfida, alcuni giocatori hanno contribuito in modo determinante alla vittoria, mettendo in mostra le proprie qualità sul campo. La partita si è svolta davanti a un pubblico appassionato, con un risultato che ha sorpreso gli spettatori.

? Cosa scoprirai Come ha fatto il Belluno a ribaltare il pesante ko umbro?. Chi sono stati i giocatori chiave per la vittoria nel Golden set?. Perché la gestione delle battute ha deciso l'esito della maratona?. Dove si giocherà la sfida decisiva contro la Domotek?.? In Breve Corrado segna 25 punti e Giannotti 17 nella vittoria per 4-2. Mozzato realizza 5 muri su 14 totali prodotti dal Belluno. San Giustino commette 24 errori in battuta contro i soli 4 bellunesi. La finale contro Domotek a Reggio Calabria inizia mercoledì 6 maggio. Il Belluno Volley conquista la finale playoff battendo l’Ermgroup Altotevere San Giustino per 4-2 nella VHV Arena, dopo un Golden set combattuto che ha i rinoceronti prevalere per 15-13.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Belluno Volley batte San Giustino nel Golden set: i Rinoceronti in finale Notizie correlate San Giustino vuole sfatare il tabù-BellunoAnticipa oggi la Ermgroup San Giustino che prova tra le mura amiche a fare il primo passo nella semifinale dei play-off promozione di serie A3... LIVE VakifBank Istanbul-Milano 2-2, Champions League volley femminile 2026 in DIRETTA: tie-break punto a punto! la Numia spera nel golden set, 12-11CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DI FENERBAHCE-SCANDICCI DI VOLLEY FEMMINILE DALLE 15. Altri aggiornamenti Temi più discussi: Play Off Serie A3: Reggio Calabria e Belluno approdano in Finale; San Giustino rompe il tabù e batte Belluno; La Domotek Volley non sbaglia un colpo! 1° maggio in festa al PalaCalafiore: reggini in finale Playoff per l’A2!. VOLLEY SERIE A3 MASCHILE. Altotevere, gara di Coppa con BellunoSAN GIUSTINO – Gioca stasera alle ore 20,30 al palasport di via Anconetana la Ermgroup per i quarti di finale della coppa Italia di categoria è ospite la temibile Belluno Volley. I veneti non sono mai ... lanazione.it San Giustino vuole sfatare il tabù-BellunoEditoriale Nazionale ha integrato apposito componente software (tracciatore di terza parte c.d. SDK Testo) al fine della rilevazione audience da parte di Audicom S.r.l. e, quindi, per analizzare la fr ... lanazione.it Belluno Volley, è finale: San Giustino piegato al Golden Set dopo una maratona infinita x.com Belluno Volley. Alex Warren · Ordinary. LA VINCIAMOOOOO NOI #bellunovolley #morethanateam #pallavolo #a3mvolley #credembanca - facebook.com facebook