VOLLEY FEMMINILE A2 Volley Modena dura soltanto un set

Nel campionato di volley femminile di Serie A2, la squadra di Modena ha disputato un incontro contro Marsala che si è concluso in quattro set. La formazione modenese ha visto alcuni cambi nel sestetto titolare, con i giocatori principali che hanno contribuito alla partita. La squadra ospite ha vinto il primo set, mentre nei successivi Modena non è riuscita a invertire l’andamento, perdendo gli ultimi tre parziali.

volley modena 1 marsala volley 3 (2522 1625 1325 2025) VOLLEY MODENA: Lancellotti 1, Kaplanska 6, Gerosa 10, Nonnati 16, Visentin 10, Guzin 5, Zironi (L), Fusco 9, Dodi 1, Credi 1, Righi, Barakova, Sazzi. All. Marone. MARSALA VOLLEY: Taje’ 13, Ferraro 2, Torok 12, Caserta 8, Vighetto 23, Kosonen 11, Cicola (L). Non entrate: Varaldo, Giuli’, Grippo, Cecchini, Pozzoni. All. Tomasello. Arbitri: Cruccolini, Sabia. Note - Durata set: 29’, 23’, 21’, 28’; Tot: 101’. Modena 59 su 74 (B.S. 7, Vinc. 2, Muri 7, E.P. 21), Marsala 69 su 97 (B.S. 7, Vinc, 5, Muro 13, E.P. 8). Il Volley Modena prova a fare la guastafeste ed a cercare di complicare la salvezza delle siciliane del Marsala, ma dura solo un set, il primo peraltro ben giocato soprattutto in ricezione, con la solita spettacolare Righi, poi si scioglie come neve al sole. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net © Sport.quotidiano.net - VOLLEY FEMMINILE A2. Volley Modena dura soltanto un set Articoli correlati Volley Femminile A2. Volley Modena-Kaplanska,: "Finalmente scendo in campo»Dopo aver rischiato di perdersi nei meandri della burocrazia, alla fine il Volley Modena ha ufficializzato l’ingaggio della schiacciatrice ucraina... Volley Femminile A2. Volley Modena delude. Busto era alla portataVolley Modena 1 - Busto Arsizio 3 (20/25 25/17 23/25 21/25) VOLLEY MODENA: Fusco 11, Credi 12, Nonnati 7, Kaplanska 19, Guzin 7, Lancellotti 1, Righi... Imola Volley vs. Volley Modena | LVF Serie A2 | 2025/26 - 7ª Giornata | Full Match Aggiornamenti e notizie su Volley Modena Temi più discussi: La Sigel Seap Marsala Volley a Modena per blindare la A2; Volley A2 - E' ancora A2; 4a Giornata Ritorno 29-03-2026 – Pool Salvezza A2 Tigota’ – RISULTATI e CLASSIFICA; Pool Salvezza: per la permanenza è lotta a tre. Volley Femminile A2. Volley Modena a Concorezzo. Si gioca l’ultima trasfertaUltima trasferta stagionale, e probabilmente ultima trasferta in seria A, per il Volley Modena, impegnato alle 17 al Palasport ... sport.quotidiano.net Pool Salvezza: per la permanenza è lotta a treMarsala, Club Italia e Casalmaggiore nell'ultima giornata si giocheranno i due posti che permetteranno di evitare il declassamento ... corrieredellosport.it La Sigel Seap Marsala Volley espugna il PalaMadiba di Modena #Tp24 #Notizie #Sicilia - facebook.com facebook #Modena, sale la febbre da gara 5: sarà un #PalaPanini “bollente” #Volley #Superlega x.com