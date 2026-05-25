Un uomo di 44 anni è stato arrestato a Modena dopo aver rubato capi sportivi per circa 400 euro in un negozio. Dopo aver commesso il furto, si è allontanato verso via Emilia Ovest. La polizia lo ha fermato e ha proceduto all’arresto per furto aggravato.

Un arresto per furto aggravato a Modena, dove un uomo di 44 anni è stato fermato dopo aver sottratto capi di abbigliamento sportivo da un esercizio commerciale. L’episodio si è verificato nel pomeriggio di ieri, quando il direttore del negozio ha notato il comportamento sospetto dell’indagato e ha richiesto l’intervento delle forze dell’ordine. La fonte della notizia Come indicato dal portale ufficiale della Polizia di Stato, l’operazione si è svolta intorno alle ore 15.00 presso un punto vendita situato in viale Ovidio a Modena. Il direttore dell’esercizio commerciale ha segnalato la presenza di un uomo che, dopo aver prelevato alcuni capi di abbigliamento sportivo, si è diretto verso l’uscita senza effettuare alcun acquisto. 🔗 Leggi su Virgilio.it

© Virgilio.it - Modena, ruba capi sportivi per quasi 400 euro e scappa verso via Emilia Ovest: arrestato un 44enne

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