Terracina ruba capi d’abbigliamento dal valore di oltre 600 euro | arrestato

Un uomo tunisino irregolare sul territorio nazionale è stato arrestato dalla polizia di Terracina mentre si stava allontanando da un negozio con capi d’abbigliamento per un valore superiore a 600 euro. L’arresto è avvenuto in flagranza di reato e l’uomo è stato fermato subito dopo aver tentato di portare via la merce senza pagare.

Terracina, 17 marzo 2026 – La polizia di Stato di Terracina ha arrestato in flagranza di reato un cittadino tunisino, risultato irregolare sul territorio nazionale, ritenuto responsabile di furto aggravato all’interno di un esercizio commerciale. In particolare, nei giorni scorsi, gli agenti della Volante del Commissariato di Terracina sono intervenuti a seguito di una segnalazione giunta alla Sala Operativa relativa ad un furto in atto presso il negozio di abbigliamento situato lungo la via Appia. Giunti nei pressi del parcheggio dell’esercizio commerciale, i poliziotti hanno notato un uomo, corrispondente alla descrizione fornita poco prima, che si stava allontanando di corsa verso la fermata Cotral di via Napoli, inseguito a distanza da una dipendente del negozio. 🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.it Articoli correlati Furto sulle piste da sci: ruba attrezzatura dal valore di 1.600 euroProseguono i controlli dei carabinieri altoatesini sulle piste del comprensorio sciistico di Obereggen, nel territorio provinciale di Bolzano. Tutti gli aggiornamenti su Terracina ruba capi d'abbigliamento dal... Argomenti discussi: RUBA VESTITI PER OLTRE 600 EURO IN UN NEGOZIO DI TERRACINA: ARRESTATO; LA FACCIA DI BRONZO DI PROCACCINI: IL PM AVEVA SIMPATIE PER FRATELLI D'ITALIA, COSÌ ARRIVÒ LA MIA ARCHIVIAZIONE. Cagliari, ruba capi d’abbigliamento da un negozio di viale Marconi: arrestatoIntervento dei carabinieri questa mattina in viale Marconi a Cagliari, dove un 37enne di Selargius, disoccupato e già noto alle forze dell’ordine, è stato arrestato dopo aver sottratto capi ... unionesarda.it