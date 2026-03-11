Novoli | entra in un supermercato e ruba 400 euro di merce Arrestato

Un uomo è stato arrestato a Novoli dopo aver tentato di uscire da un supermercato con oltre 400 euro di merce senza pagare. Durante l’episodio, ha aggredito un vigilante presente sul posto. L’arresto è stato eseguito dalle forze dell’ordine che sono intervenute subito dopo la segnalazione. L’uomo si trova ora a disposizione delle autorità competenti.

Firenze, 11 marzo 2026 - Tenta di uscire dal supermercato con oltre 400 euro di merce e aggredisce il vigilante: arrestato. È successo nella serata dell’8 marzo in via di Novoli, a Firenze, dove i carabinieri hanno fermato un uomo di 28 anni, di nazionalità tunisina e senza fissa dimora, con l’accusa di rapina impropria. Secondo quanto ricostruito, il giovane aveva nascosto tra gli abiti diversi prodotti, per un valore complessivo superiore ai 400 euro. Convinto che nessuno lo avesse visto, si è poi presentato alle casse pagando soltanto un articolo di poco valore e ha così tentato di oltrepassare le barriere d’uscita. Ma un addetto alla vigilanza aveva visto tutto. 🔗 Leggi su Lanazione.it

