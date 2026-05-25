I carabinieri di Sassuolo hanno arrestato un giovane di 24 anni di origine marocchina, residente in Spagna e domiciliato a Modena, in flagranza di reato. Durante l’operazione, sono stati trovati 38 chili di droga nascosti in una casa e in tre automobili. L’arresto è stato effettuato dopo un’indagine che ha portato alla scoperta del quantitativo di sostanza stupefacente. Le forze dell’ordine hanno sequestrato la droga e procedono con ulteriori accertamenti.

I carabinieri di Sassuolo (Modena) hanno arrestato, in flagranza di reato, un giovane di 24 anni, di origine marocchina, residente in Spagna e domiciliato a Modena. È accusato di detenzione ai fini di spaccio di ingenti quantità di sostanze stupefacenti. Dopo la strage di Modena ad opera di Salim El Koudri, italo-marocchino, ora detenuto in attesa del processo, le forze dell'ordine hanno intensificato i controlli nelle comunità straniere. L'attività che ha portato alla cattura del 24enne tra origine da un servizio di osservazione e controllo del territorio nel corso del quale i carabinieri hanno individuato l'indagato già gravato da precedenti penali e di polizia specifici. 🔗 Leggi su Iltempo.it

© Iltempo.it - Modena, marocchino aveva imbottito casa e tre auto con 38 chili di droga

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