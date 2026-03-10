Un uomo di 35 anni di origine marocchina è stato arrestato dopo un inseguimento sulla Tangenziale Ovest di Milano, durante il quale è fuggito all'alt e ha tentato di evitarli. In auto aveva più di 14 chili di hashish, che sono stati sequestrati dai carabinieri. L’individuo è stato fermato e portato in caserma.

Oltre 14 chili di hashish in auto, arrestato un 35enne dopo un inseguimento in tangenziale. In manette è finito un cittadino di origine marocchine di 35 anni che procedeva con un’andatura irregolare lungo la Tangenziale Ovest di Milano, attirando l’attenzione dei carabinieri. Fermato per un controllo, i militari hanno scoperto all’interno dell’auto ben 14,5 chilogrammi di hashish. È accaduto sabato sera intorno alle 22, nei pressi dello svincolo di Assago. Quello che inizialmente sembrava un normale controllo stradale si è trasformato in un breve inseguimento sulla Tangenziale Ovest di Milano, concluso con il sequestro di un ingente quantitativo di droga. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Fugge all’"alt". In auto aveva 14 chili di droga

