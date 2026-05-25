Nelle ultime settimane, un uomo è stato trovato a fare ricerche online riguardo attentati avvenuti in Europa. Le indagini hanno evidenziato che ha consultato diverse fonti su episodi di violenza e atti terroristici nel continente. Le autorità hanno monitorato le sue attività digitali e raccolto prove in merito alle sue ricerche. Non ci sono ancora dettagli su eventuali collegamenti o progetti specifici associati a queste ricerche. La situazione è sotto esame dalle forze dell’ordine.

Nelle ultime settimane Salim El Koudri aveva effettuato ricerche online su attentati commessi in Europa. Sarebbe questo uno dei primi esiti delle indagini sui dispositivi del 31enne italiano di origini marocchine, ma residente a Ravarino, che il 16 maggio ha travolto 8 persone in centro a Modena. Al momento non risulta abbia scaricato video violenti. Ma El Koudri avrebbe visionato informazioni su altre stragi, si pensi alla strage di Berlino Ai mercatini di natale nel 2016. O di Nizza, lo stesso anno in estate. Attentati compiuti con lo stesso schema di Modena, l’auto lanciata sulla folla ad alta velocità, con una traiettoria a zig zag per colpire più persone possibili. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it

© Tgcom24.mediaset.it - Modena, El Koudri avrebbe effettuato ricerche su attentati commessi in Europa

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