È stato presentato un nuovo libro interattivo che racconta la vita di un campione del mondo del 2006. L’opera permette ai lettori di esplorare ricordi e aneddoti attraverso testi, video e interviste con persone che hanno condiviso momenti con lui, sia amici che avversari. Il libro si propone come un’esperienza immersiva, combinando narrazione tradizionale e contenuti multimediali.

Una vita e una carriera lunga 26 anni racchiuse in 300 pagine. Un libro che sembra un’enciclopedia, da sfogliare, leggere, sentire e vedere. Tutto. Marco Materazzi non si è negato niente, mosso dalla voglia di ripercorrere e ricondividere le (tante) tappe significative della sua esistenza, dentro e fuori dal campo. Ha usato la carta e la tecnologia. E nel suo volume "MM23" ha infilato ricordi, racconti e cimeli. Un viaggio nella memoria ma anche fisico, nei suoi luoghi del cuore e in quelli in cui ha scritto la storia dal punto di vista professionale. Berlino e Madrid, vi dicono qualcosa? Tanta Italia e tanta Inter. C’è Materazzi e si scopre Marco. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - "MM23", l'autobiografia di Materazzi: un'opera interattiva "rivoluzionaria"

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