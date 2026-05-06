la storia della repubblica come opera interattiva e il pubblico decide

Il 2 giugno 1946, l’Italia si confrontò con un importante momento storico scegliendo la Repubblica attraverso un referendum popolare. Per la prima volta, anche dodici milioni di donne votarono, partecipando attivamente a questa decisione che avrebbe modellato il futuro del paese. La consultazione vide coinvolto un vasto numero di cittadini, segnando un passaggio fondamentale nel processo democratico italiano.

Il 2 giugno 1946 l’Italia scelse la Repubblica, e per la prima volta andarono alle urne 12 milioni di donne. Anche i loro voti furono determinanti per cambiare la Storia del Paese, grazie a " Una matita e un pezzo di carta ", come è il titolo della nuova opera da camera – commissionata dalla Gioventù Musicale – che debutterà domenica 10 alle 17.30 al teatro San Carlo. L’appuntamento completa un ciclo triennale dedicato a importanti ricorrenze civili: il centenario del delitto Matteotti, l’80° della Liberazione e ora gli 80 anni del referendum istituzionale. "La drammaturgia di Marina Meinero, messa in musica da Elvira Muratore, sarà un modo di raccontare il rapporto mutevole fra Cittadino e Stato degli ultimi decenni", viene spiegato.🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

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