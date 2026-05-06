San Carlo | l’opera interattiva che fa votare il pubblico via smartphone

Durante una recente rappresentazione, un'opera interattiva ha consentito al pubblico di esprimere le proprie preferenze tramite smartphone, influenzando così il finale della performance. I partecipanti hanno potuto votare su diverse scelte relative alla trama, coinvolgendoli attivamente nello svolgimento della scena. La modalità di voto ha aperto un dialogo diretto tra spettatori e rappresentazione, rendendo l’evento diverso rispetto alle tradizionali rappresentazioni teatrali.

? Cosa scoprirai Come influenzerà il voto via smartphone il finale dell'opera?. Quali temi storici scateneranno le decisioni del pubblico in platea?. Perché la musica cambierà ritmo in base alle scelte degli spettatori?. Chi assumerà la responsabilità delle svolte drammaturgiche decise dal pubblico?.? In Breve Cast include Marina Meinero, Elvira Muratore, Maria Francesca Rossi, Isabella Gilli e Ensemble Forma Libera.. Spettacolo commemora 80 anni del referendum istituzionale e partecipazione di 12 milioni di donne.. Musica di Elvira Muratore riflette tensioni tra individuo e Stato con l'Ensemble Forma Libera.. Interazione tramite smartphone esplora temi storici come il referendum sul nucleare e l'astensionismo.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - San Carlo: l’opera interattiva che fa votare il pubblico via smartphone Notizie correlate La storia della Repubblica come opera interattiva. E il pubblico decideIl 2 giugno 1946 l’Italia scelse la Repubblica, e per la prima volta andarono alle urne 12 milioni di donne. Leggi anche: Referendum Giustizia, Vittorio Sgarbi torna in pubblico per votare: la foto al seggio di San Severino Marche Altri aggiornamenti Temi più discussi: Teatro San Carlo, prima della stagione 2026/2027: si ricomincia da Oren (e da Verdi); Napoli, Teatro San Carlo – Soirée Balanchine; Aiutaci con il tuo 5×1000: indica il codice fiscale 97408060586; L’I.C. di Cervaro protagonista al San Carlo di Napoli: 80 studenti in scena con l’Aida. San Carlo inguaiato. Canessa, decano del teatro napoletano: Basta con l’opera buffa dei dissidi politiciFare appello alla saggezza dei grandi vecchi non s’usa più: a Francesco Canessa, novantott’anni di cui quasi venti alla guida del Teatro San Carlo, nessuno ha chiesto un parere nei mesi trascorsi ... ilfoglio.it San Carlo, trionfa la Medea di Martone con RadvanovskyOtto minuti di applausi e successo pieno per la 'Medea' firmata da Mario Martone che ha aperto la stagione lirica del Teatro di San Carlo, dove l'opera di Luigi Cherubini non era mai stata ... ansa.it Musica da camera al Teatro San Carlo, domenica 10 maggio h. 18:00 Un appuntamento imperdibile con la grande musica da camera, con i Professori d’Orchestra del Teatro San Carlo. In programma: Wolfgang Amadeus Mozart Quintetto in la maggiore p - facebook.com facebook