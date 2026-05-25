Mistero in spiaggia | nonna e nipoti trovano un' urna funeraria

Notizia in breve

Una coppia di nipoti e la loro nonna hanno trovato un'urna funeraria sulla spiaggia di un lago. La scoperta è avvenuta durante una passeggiata, senza che ci fossero segni di incidente o altri oggetti simili nelle vicinanze. La scoperta ha attirato l’attenzione delle autorità, che hanno avviato le verifiche del caso. La zona è stata messa sotto controllo mentre si cercano eventuali collegamenti con altri ritrovamenti o con il proprietario dell’urna.