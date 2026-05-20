Svelato il mistero millenario della Piana delle Giare nel Laos | un'enorme urna piena di ossa umane

Gli archeologi hanno finalmente svelato il mistero millenario della "Piana delle Giare" nel Laos. All'interno di una gigantesca urna sono state trovate le ossa di decine di persone. Secondo gli studiosi è la prova che si tratta di monumenti funerari megalitici. 🔗 Leggi su Fanpage.it

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