Svelato il mistero millenario della Piana delle Giare nel Laos | un'enorme urna piena di ossa umane

Da fanpage.it 20 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su GoogleTutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.
Segui

Gli archeologi hanno finalmente svelato il mistero millenario della "Piana delle Giare" nel Laos. All'interno di una gigantesca urna sono state trovate le ossa di decine di persone. Secondo gli studiosi è la prova che si tratta di monumenti funerari megalitici. 🔗 Leggi su Fanpage.it

?
Vuoi approfondire questa notizia?Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate.

Sullo stesso argomento

Cera prete su Facebook per benedire l’urna funebre del padre: “Quello di Pellestrina è troppo impegnato”A Pellestrina, nella Laguna Veneta, la famiglia di Graziano Scarpa, 61 anni, ha cercato invano un prete per benedirne l’urna funebre al cimitero.

Perché il 90% degli umani è destrimano, svelato il mistero: “Dovuto a cervello e modo di camminare”I ricercatori hanno determinato perché il 90 percento della popolazione umana è destrimano, cioè predilige l'uso della mano destra, uno...

svelato il mistero millenarioChe diavolo è quella cosa?. Svelato il mistero della sfera dorata trovata negli abissi dell’Alaska: ecco cos’è l’oggetto alieno e perché divide gli scienziatiPer 2 anni ha lasciato perplessi gli scienziati: ecco cos'è davvero la misteriosa sfera dorata trovata in Alaska. ilfattoquotidiano.it

Dopo anni svelato il mistero della sfera dorata trovata negli abissiPer due anni e mezzo quello strano oggetto dorato trovato negli abissi è rimasto un assoluto mistero. Per il suo aspetto, una massa rotonda e giallastra, ha ricevuto diversi soprannomi tra cui l’uovo ... repubblica.it

Cerca news, video e discussioni social in tutto il web