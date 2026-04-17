Il mistero dell' urna in consiglio comunale | appare scompare Ma cosa contiene?
Durante una riunione del consiglio comunale, un'urna è apparsa e successivamente scomparsa, suscitando curiosità tra i presenti. Alcuni consiglieri sono entrati in aula con atteggiamenti decisi, mentre altri hanno mantenuto un approccio più rilassato, ricordando che la politica locale può ancora essere affrontata con leggerezza. La presenza dell'urna ha creato un certo fermento, anche se non sono stati rivelati dettagli sul suo contenuto.
Ci sono consiglieri comunali che entrano in aula con il piglio di chi deve salvare il mondo. E poi ci sono quelli che, senza smettere di fare il proprio dovere, riescono a ricordare che la politica – soprattutto quella locale – può ancora permettersi un lusso raro: prendersi un po’ meno sul serio.🔗 Leggi su Pordenonetoday.it
Notizie correlate
Leggi anche: Mistero Corona, il profilo Instagram appare per qualche istante: su YouTube rimane un solo video
Il partito di Vannacci arriva in Consiglio comunale, ma nel gruppo c'è solo RossiFuturo Nazionale di Roberto Vannacci arriva in Consiglio comunale, ma il gruppo all’interno dell’aula consiliare sarà costituito dal solo Ugo Rossi.