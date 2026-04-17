Il mistero dell' urna in consiglio comunale | appare scompare Ma cosa contiene?

Durante una riunione del consiglio comunale, un'urna è apparsa e successivamente scomparsa, suscitando curiosità tra i presenti. Alcuni consiglieri sono entrati in aula con atteggiamenti decisi, mentre altri hanno mantenuto un approccio più rilassato, ricordando che la politica locale può ancora essere affrontata con leggerezza. La presenza dell'urna ha creato un certo fermento, anche se non sono stati rivelati dettagli sul suo contenuto.