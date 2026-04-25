Presentati i candidati della lista civica Cervia Fare Comune a sostegno di Mirko Boschetti

La lista civica Cervia Fare Comune ha presentato i propri candidati a sostegno di Mirko Boschetti. In una settimana, 322 cittadini di Cervia hanno firmato per permettere alla lista di partecipare alle elezioni amministrative previste per il 24 e 25 maggio. I candidati della lista sono stati coinvolti attivamente nel processo di raccolta firme, che ha consentito l’iscrizione alle elezioni.

La lista civica Cervia Fare Comune intende ringraziare i 322 cittadini cervesi che, in una sola settimana, grazie anche all'impegno dei candidati della lista, hanno firmato affinche? la lista potesse partecipare alle prossime elezioni amministrative di Cervia, previste il 24 e 25 maggio prossimi.🔗 Leggi su Ravennatoday.it Notizie correlate Elezioni, si presentano i candidati della lista Cervia Fare Comune a sostegno di BoschettiIn vista delle elezioni amministrative, si è costituita la lista Cervia Fare Comune, a sostegno del candidato sindaco Mirko Boschetti. Una raccolta di contenuti Argomenti più discussi: No alle discariche. Cervia, in 300 alla protesta: Si trovi un luogo idoneo; Il Pd di Faenza presenta la lista a sostegno del candidato sindaco Massimo Isola: Sanità e scuola come priorità; CERVIA: Discariche vicino alle Saline, corteo e nuovo ricorso al Tar | VIDEO; Carenza di personale in tribunale, la politica locale chiede interventi al ministero. Presentata la lista Cervia Fare Comune a sostegno del candidato del centrosinistra Mirko BoschettiIn vista delle elezioni amministrative del 24 maggio è stata presentata la lista Cervia Fare Comune, a sostegno della candidatura a sindaco di Mirko ... ravennanotizie.it In vista delle elezioni amministrative, si è costituita la lista Cervia Fare Comune, a sostegno del candidato sindaco Mirko Boschetti - facebook.com facebook