Elezioni a Cervia | a sostegno della candidatura di Mirko Boschetti arriva Pierluigi Bersani

A poche settimane dalle elezioni amministrative di Cervia, in programma per il 24 e 25 maggio, si sono verificati alcuni incontri tra esponenti della politica nazionale e i candidati locali. Tra queste occasioni, è arrivato anche il sostegno di un noto esponente politico, che ha manifestato pubblicamente il suo appoggio alla candidatura di Mirko Boschetti. La campagna elettorale si sta intensificando con incontri e dichiarazioni che coinvolgono diverse personalità politiche.

A poche settimane dalle elezioni amministrative di Cervia, in programma per il 24 e 25 maggio, in città arrivano i “big” della politica nazionale. E dopo l'annuncio di una tappa nel Ravennate per il leader del Movimento 5 stelle Giuseppe Conte, e quella della segretaria del Partito democratico.🔗 Leggi su Ravennatoday.it Notizie correlate Elezioni, Mirko Boschetti presenta la sua candidatura alla città: "Ecco le nostre idee per Cervia"In programma una serata per ufficializzare il cammino del candidato di centrosinistra alla città e annunciare alcune idee del suo programma: "Sarà un... Presentati i candidati della lista civica Cervia Fare Comune, a sostegno di Mirko BoschettiLa lista civica Cervia Fare Comune intende ringraziare i 322 cittadini cervesi che, in una sola settimana, grazie anche all'impegno dei candidati... Aggiornamenti e contenuti dedicati Temi più discussi: Liste delle elezioni comunali a Cervia 2026: tutti i nomi a sostegno dei 4 candidati a sindaco; Verso le elezioni: il Partito Democratico presenta la sua squadra per Cervia: Vicini ai cittadini; Presentati i candidati della lista civica Cervia Fare Comune, a sostegno di Mirko Boschetti; Presentati i candidati della lista civica Cervia Fare Comune, a sostegno di Mirko Boschetti. Doppia tappa in provincia per Elly Schlein: a Cervia e Faenza per sostenere i candidati di centrosinistraPrimo incontro con Michele de Pascale accanto a Mirko Boschetti, poi al fianco del sindaco uscente Massimo Isola ... ravennaedintorni.it Elly Schlein del Pd in provincia di Ravenna a sostegno di Massimo Isola e Mirko BoschettiDomenica 3 maggio la segretaria nazionale del Partito Democratico, Elly Schlein, sarà in provincia di Ravenna per sostenere i candidati sindaco del ... ravennanotizie.it Mirko Boschetti. . Il Busignani è una struttura pubblica fondamentale per Cervia: oggi ospita circa 60 anziani e il Centro diurno per altre 25 persone. A fine 2025 abbiamo fatto partire un cantiere per riqualificare la struttura e risolvere alcune problematiche rigua - facebook.com facebook