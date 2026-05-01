Cellulare rubato al centro commerciale Città dei Templi quattro a processo

Quattro persone sono state chiamate in tribunale con l’accusa di ricettazione dopo aver acquistato e ricevuto un cellulare rubato al centro commerciale Città dei Templi di Agrigento. L’incidente è avvenuto nel corso di un'operazione di polizia che ha individuato il dispositivo sottratto e ha identificato gli acquirenti. La vicenda si svolge all’interno di un procedimento giudiziario in corso.

Quattro persone sono state citate a giudizio con l'accusa di ricettazione per aver acquistato e ricevuto un cellulare rubato al centro commerciale Città dei Templi di Agrigento. Si tratta di quattro residenti in città, di età compresa tra i 27 e i 41 anni. Uno di loro è attualmente detenuto in.🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it

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