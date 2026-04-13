In auto con una katana di 75 centimetri e due grossi coltelli da caccia | 44enne denunciato

Durante un normale controllo stradale in via Gramsci, un uomo di 44 anni è stato trovato in possesso di una katana di 75 centimetri e due coltelli da caccia di grandi dimensioni. Dopo la verifica, le armi sono state sequestrate e l’uomo è stato denunciato dalle forze dell’ordine. L’episodio si è verificato nel corso di un’operazione di routine, senza altri interventi o incidenti.

In via Gramsci, un normale controllo alla circolazione stradale ha portato al sequestro di un piccolo arsenale di armi bianche. Una pattuglia della Sezione Radiomobile ha intimato l'alt a un automobilista italiano di 44 anni, il cui marcato nervosismo ha subito insospettito i militari.🔗 Leggi su Parmatoday.it Terracina, trovato con due coltelli in auto: denunciatoTerracina, 18 marzo 2026 – Nel pomeriggio di ieri, i carabinieri dell’Aliquota Radiomobile della compagnia di Terracina hanno deferito, in stato di... In auto con due coltelli: denunciato dai carabinieri un 34enneSotto il tappetino poggia piedi lato conducente sono stati rinvenuti due coltelli a serramanico, lunghi circa 15 centimetri, del cui possesso l’uomo...