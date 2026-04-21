Ragazza cade da una finestra di una scuola superiore di Perugia | intervento dei soccorsi e trasporto in ospedale Indagano i carabinieri

Nella mattina del 21 aprile a Perugia, una ragazza è caduta da una finestra di una scuola superiore. Sul posto sono intervenuti i soccorritori che l’hanno portata in ospedale. I carabinieri stanno conducendo le indagini per chiarire quanto accaduto. La scena si è verificata in un contesto scolastico frequentato da studenti e personale. La vicenda ha suscitato scalpore tra chi si trovava nella zona.

Il quotidiano "La Nazione" riporta un fatto di cronaca allarmante avvenuto nella mattina del 21 aprile a Perugia. Durante il normale svolgimento delle lezioni in un istituto superiore, una studentessa è precipitata da una finestra dell'edificio scolastico. Questo improvviso evento ha generato un enorme spavento tra i presenti, scuotendo in profondità l'intera comunità dell'istituto. L'articolo.🔗 Leggi su Orizzontescuola.it Notizie correlate Studentessa cade dalla finestra a scuola e finisce su una tettoia: complicati soccorsiPerugia, 21 aprile 2026 – Paura in un istituto superiore di Perugia: una ragazza è caduta da una finestra nella mattinata di martedì 21 aprile,... Perugia, studentessa precipita da una finestra al “Giordano Bruno”: soccorsi complessi, è coscienteMomenti di forte apprensione questa mattina presso l’Istituto di Istruzione Superiore “Giordano Bruno”, dove una studentessa nata nel 2010 è... Altri aggiornamenti Temi più discussi: Vola dal balcone durante una trasferta sportiva, grave una 16enne; Tragedia sfiorata in centro a Roma, una lastra cade da ponteggio della chiesa di Sant'Ignazio; Ragazza di 16 anni cade dal balcone: era in trasferta con la squadra di pallavolo; Roma, lastra cade da un ponteggio all’esterno della Chiesa di Sant’Ignazio di Loyola: ferita una 16enne. Studentessa cade dalla finestra a scuolaLa sedicenne ha subito un politrauma ma è vigile e cosciente. Al vaglio la dinamica dell'incidente avvenuto al Giordano Bruno di Perugia ... rainews.it Studentessa cade dalla finestra a scuola e finisce su una tettoia: complicati soccorsiPerugia, 21 aprile 2026 – Paura in un istituto superiore di Perugia: una ragazza è caduta da una finestra nella mattinata di martedì 21 aprile, durante le lezioni. Si cerca adesso di capire cosa sia ... lanazione.it Cade materiale da impalcatura chiesa al centro di Roma, ferita 16enne. La ragazza in gita scolastica, non è in gravi condizioni #ANSA facebook Tragedia a Bisceglie per il maltempo: un albero cade per vento forte e uccide una ragazza di 16 anni x.com