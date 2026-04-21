Ragazza cade da una finestra di una scuola superiore di Perugia | intervento dei soccorsi e trasporto in ospedale Indagano i carabinieri

Da orizzontescuola.it 21 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Nella mattina del 21 aprile a Perugia, una ragazza è caduta da una finestra di una scuola superiore. Sul posto sono intervenuti i soccorritori che l’hanno portata in ospedale. I carabinieri stanno conducendo le indagini per chiarire quanto accaduto. La scena si è verificata in un contesto scolastico frequentato da studenti e personale. La vicenda ha suscitato scalpore tra chi si trovava nella zona.

Il quotidiano "La Nazione" riporta un fatto di cronaca allarmante avvenuto nella mattina del 21 aprile a Perugia. Durante il normale svolgimento delle lezioni in un istituto superiore, una studentessa è precipitata da una finestra dell'edificio scolastico. Questo improvviso evento ha generato un enorme spavento tra i presenti, scuotendo in profondità l'intera comunità dell'istituto. L'articolo.🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

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