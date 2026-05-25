Minaccia di buttarsi da una finestra a scuola | Carabiniere salva studentessa 19enne

Una studentessa di 19 anni ha minacciato di buttarsi da una finestra del secondo piano di una scuola a Bergamo. Un carabiniere presente sul posto è intervenuto e l’ha salvata, impedendo che si compisse il gesto. La giovane è stata poi affidata alle cure delle forze dell’ordine. La scena si è svolta in un momento di forte tensione all’interno dell’istituto scolastico. Nessuno è rimasto ferito durante l’episodio.

Momenti di tensione in un istituto scolastico a Bergamo. Una studentessa ha minacciato di lanciarsi dal secondo piano dell’edificio. Come segnala Bergamo News, l’allarme è scattato poco dopo le 10:30. Sul posto sono intervenuti i soccorritori del 118, con un’ambulanza e un’automedica, i vigili del fuoco e i carabinieri del comando di Bergamo. La situazione è stata risolta grazie all’intervento di un militare dell’Arma, che è riuscito a bloccare e mettere in sicurezza la ragazza prima che potesse compiere il gesto. Non si registrano conseguenze fisiche per la studentessa, che è stata affidata alle cure del personale sanitario. Colloqui difficili? Comunicare bene con le famiglie, tecniche efficaci in 4 webinar. 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

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