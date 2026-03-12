Una studentessa di 14 anni è caduta da una finestra dell’istituto scolastico “Trebbiani” di Ascoli Piceno e si trova in gravi condizioni al Trauma Center dell’ospedale regionale di Torrette di Ancona. La scuola è stata immediatamente coinvolta e la polizia sta indagando sull’accaduto. Nessun'altra persona è rimasta ferita durante l’incidente.

Una studentessa di 14 anni è ricoverata in gravi condizioni al Trauma Center dell’ospedale regionale di Torrette di Ancona dopo essere precipitata da una finestra dell’istituto scolastico “Trebbiani” di Ascoli Piceno. Secondo una prima ricostruzione, la ragazza sarebbe caduta da una finestra, probabilmente quella di un bagno della scuola. L’allarme è scattato intorno alle 9 del mattino, quando la studentessa è stata trovata a terra nel piazzale dell’istituto. Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118, che hanno prestato le prime cure e stabilizzato la giovane prima di richiedere l’intervento dell’ eliambulanza. La 14enne è stata quindi trasferita in codice rosso all’ospedale di Ancona, dove è stata ricoverata nel Trauma Center. 🔗 Leggi su Feedpress.me

© Feedpress.me - Studentessa precipita da una finestra a scuola ad Ascoli, 14enne in gravi condizioni

