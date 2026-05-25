Mille visitatori per Oltre le Nuvole nel fine settimana della Notte europea dei Musei

È stato un weekend ‘nelle nuvole’ quello appena concluso a Xnl Piacenza, dove da venerdì a domenica un migliaio di turisti e di piacentini hanno scelto di immergersi fra le rappresentazioni del cielo messe in scena dalla mostra Oltre le nuvoleBeyond the Clouds curata da Chiara Gatti, Paola. 🔗 Leggi su Ilpiacenza.it

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