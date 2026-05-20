Notte dei Musei | a Xnl visita serale e biglietto ridotto per Oltre le nuvole
Nella notte del 23 maggio, anche il museo di Xnl Piacenza parteciperà alla Notte Europea dei Musei, offrendo l’apertura serale della mostra Oltre le NuvoleBeyond the Clouds. Durante l’evento, sarà possibile visitare l’esposizione con un biglietto a prezzo ridotto. Inoltre, i visitatori riceveranno un omaggio speciale, che sarà consegnato durante la serata. La partecipazione mira a coinvolgere il pubblico in un’esperienza culturale particolare, con aperture straordinarie e agevolazioni sui costi di ingresso.
Anche Xnl Piacenza sarà protagonista della Notte Europea dei Musei in programma il 23 maggio, con l’apertura straordinaria della mostra Oltre le NuvoleBeyond the Clouds, un biglietto ridotto e un omaggio molto particolare. L’iniziativa, alla ventiduesima edizione, è promossa dal Ministero della. 🔗 Leggi su Ilpiacenza.it
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