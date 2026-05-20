Notte dei Musei | a Xnl visita serale e biglietto ridotto per Oltre le nuvole

Nella notte del 23 maggio, anche il museo di Xnl Piacenza parteciperà alla Notte Europea dei Musei, offrendo l’apertura serale della mostra Oltre le NuvoleBeyond the Clouds. Durante l’evento, sarà possibile visitare l’esposizione con un biglietto a prezzo ridotto. Inoltre, i visitatori riceveranno un omaggio speciale, che sarà consegnato durante la serata. La partecipazione mira a coinvolgere il pubblico in un’esperienza culturale particolare, con aperture straordinarie e agevolazioni sui costi di ingresso.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su Google Tutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.

Segui