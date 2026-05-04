Oltre mille visitatori Oltre le nuvole per i ponti di primavera

Oltre mille visitatori hanno approfittato dei ponti di primavera per immergersi nell’universo multiforme fatto di nuvole e cieli in movimento, ricreato dalla mostra Oltre le nuvole. Beyond the Clouds. allestita nel centro per le arti contemporanee XNL Piacenza, della Fondazione di Piacenza e.🔗 Leggi su Ilpiacenza.it

A Spasso tra le Nuvole | 24 marzo 2026

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