Militaria alla Torre | un tuffo nella storia
Due giorni dedicati agli appassionati di storia militare si sono svolti alla Torre, offrendo ai visitatori l’opportunità di immergersi nel passato. Durante l’evento, sono stati esposti oggetti e memorabilia legati al mondo militare, permettendo al pubblico di toccare con mano pezzi storici. L’iniziativa ha coinvolto appassionati e curiosi, che hanno potuto partecipare a dimostrazioni e approfondimenti sul tema. L’evento ha promosso il contatto diretto con la storia militare attraverso esposizioni e attività pratiche.
Non è solo un evento. E' un tuffo nella storia. Due giorni in cui il passato torna a farsi vedere, toccare, vivere.Cimeli autentici, uniformi, equipaggiamenti e collezioni rare che raccontano epoche intere senza bisogno di parole.Museo Memoriale della Libertà 30–31 maggioQui ogni stand è una. 🔗 Leggi su Bolognatoday.it
Incredible Facts & Stories
Notizie e thread social correlati
Militaria alla Torre torna ad aprile per appassionati e collezionisti (ma non solo)L’11 e 12 aprile si svolgerà a Bologna la fiera Militaria alla Torre, una delle principali manifestazioni italiane dedicate alla militaria e al...
Un tuffo nella storia e tante emozioni all'Avviamento motori GuzziOggi a Mandello del Lario più di 100 motociclisti si sono ritrovati per celebrare l’Avviamento motori Guzzi, un evento che richiama una data storica,...