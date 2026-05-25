Militaria alla Torre | un tuffo nella storia

Notizia in breve

Due giorni dedicati agli appassionati di storia militare si sono svolti alla Torre, offrendo ai visitatori l’opportunità di immergersi nel passato. Durante l’evento, sono stati esposti oggetti e memorabilia legati al mondo militare, permettendo al pubblico di toccare con mano pezzi storici. L’iniziativa ha coinvolto appassionati e curiosi, che hanno potuto partecipare a dimostrazioni e approfondimenti sul tema. L’evento ha promosso il contatto diretto con la storia militare attraverso esposizioni e attività pratiche.