Un tuffo nella storia e tante emozioni all' Avviamento motori Guzzi

Oggi a Mandello del Lario più di 100 motociclisti si sono ritrovati per celebrare l’Avviamento motori Guzzi, un evento che richiama una data storica, il 15 marzo 1921. La manifestazione ha attirato appassionati provenienti da varie località, creando un’occasione per rivivere momenti della tradizione motoristica. La giornata si è svolta tra raduni e esposizioni di moto d’epoca.

15 Marzo 1921: è bastata una data, quella di oggi, a ricordare la stessa del 1921, per radunare a Mandello del Lario oltre 100 motociclisti. Per l'importante compleanno - e nonostante il meteo non fosse dei più incoraggianti - in tanti si sono radunati fuori dai cancelli di via Parodi, dove ha sede la fabbrica Moto Guzzi eletta dagli appassionati a tempio delle due ruote. Grazie all'intuito e alla passione del pilota aeronautico Giorgio Parodi, nacque infatti la fabbrica del mitico marchio dell'Aquila. Domenica mattina lungo la via adiacente il complesso industriale mandellese, le due ruote si sono mostrate al pubblico nel corso dell'evento “Avviamento motori” riservato a varie classi di cilindrata e diverse tipologie. 🔗 Leggi su Leccotoday.it

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