L’11 e 12 aprile si svolgerà a Bologna la fiera Militaria alla Torre, una delle principali manifestazioni italiane dedicate alla militaria e al collezionismo militare. L’evento si svolgerà presso una location nota in città e prevede l’esposizione di oggetti e memorabilia legati al settore. La manifestazione è rivolta a collezionisti, appassionati e operatori del settore.

L’11 e 12 aprile a Bologna arriva Militaria alla Torre, una delle fiere più importanti d’Italia dedicate alla militaria e al collezionismo militare.Per due giorni potrai immergerti nella storia tra:- Oltre 200 espositori da tutta Europa- Uniformi, equipaggiamenti e oggetti militari originali- Cimeli storici e pezzi rari da collezione- Gruppi di rievocazione storica- Accampamenti militari ricostruiti- Museo immersivo sulla Seconda Guerra Mondiale e la sua collezione di mezzi compreso un carro armato Sherman M4 del 1944!All'interno dell'area troverai anche bar e punto ristoro per fare una deliziosa pausa! Gli amici a quattro zampe sono i benvenuti! Militaria alla Torre è un’esperienza per appassionati, collezionisti e curiosi che vogliono scoprire la storia da vicino. 🔗 Leggi su Bolognatoday.it

© Bolognatoday.it - Militaria alla Torre torna ad aprile per appassionati e collezionisti (ma non solo)

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