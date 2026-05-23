Miley Cyrus ha ricevuto una stella sulla Walk of Fame e, durante il discorso, si è commossa in lacrime parlando della sua famiglia. La cantante ha ringraziato i familiari per il sostegno e ha condiviso alcune emozioni legate a questo riconoscimento. La cerimonia si è svolta in un'atmosfera di grande partecipazione, con numerosi presenti che hanno assistito alla consegna della stella.

Un traguardo che va ben oltre il semplice successo commerciale che si trasforma in un momento in cui la carriera di un artista si cristallizza nella storia della cultura pop. Per Miley Cyrus, quel momento è arrivato venerdì 22 maggio 2026, quando il suo nome è stato ufficialmente inciso sulla leggendaria Hollywood Walk of Fame. A 33 anni, con alle spalle due decenni di musica, televisione e costante reinvenzione, l’artista ha ricevuto il riconoscimento più rappresentativo dello star system. Ma a rendere indimenticabile la cerimonia non sono stati i flash dei fotografi, ma la profonda emozione di una donna che, di fronte alla propria stella, ha scelto di spogliarsi di ogni armatura da popstar. 🔗 Leggi su Dilei.it

© Dilei.it - Miley Cyrus sulla Walk of Fame, il discorso in lacrime per la sua famiglia

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Miley Cyrus Gets Emotional Thanking Family at Walk of Fame Ceremony | E! News

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