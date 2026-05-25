L’indice di Milano ha raggiunto i 50.088 punti, segnando un aumento dell’1,2% nella giornata di lunedì 25 maggio 2026. La crescita si verifica in un contesto di andamento positivo delle borse europee a metà giornata. La crescita viene attribuita a settori legati all’auto e al lusso, che hanno contribuito a questo record storico.

Milano tocca quota 50.088 punti con un incremento dell’1,2% durante la sessione di lunedì 25 maggio 2026, mentre le borse europee registrano un clima positivo a metà giornata. Questo slancio dei listati del Vecchio Continente arriva in concomitanza con le aspettative per una possibile tregua tra gli Stati Uniti e l’Iran. Il mercato spagnolo guida il rally europeo con un balzo dell’1,95%, seguito dalla piazza di Parigi che segna un rialzo dell’1,68%. Anche Francoforte avanza del 1,35%, mentre Londra e Zurigo mostrano dinamiche diverse restando chiuse insieme ai mercati di New York. In questo scenario di crescita, Madrid si conferma la migliore performance, mentre l’indice milanese festeggia il raggiungimento di un nuovo record storico. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Milano vola a 50.088 punti: record storico tra auto e lusso

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