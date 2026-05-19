Case di lusso Bologna vola | crescita record e sorpasso su Milano e Roma

Negli ultimi mesi, il mercato immobiliare di lusso ha registrato un aumento significativo a Bologna, che ha superato le città di Milano e Roma in termini di crescita. La domanda e le transazioni di immobili di alto livello hanno contribuito a questo incremento, rendendo la città una delle mete più attive nel settore. I dati più recenti evidenziano come Bologna abbia ottenuto un incremento record rispetto alle altre principali città italiane, attirando l’attenzione di investitori e acquirenti di immobili di pregio.

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