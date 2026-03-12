Fiera Milano | utile a 50,8 milioni record storico nel 2025

Fiera Milano ha annunciato di aver chiuso il 2025 con un utile netto di 50,8 milioni di euro, segnando un record storico. L’azienda ha registrato una crescita significativa rispetto all’anno precedente, con un utile che più che raddoppia rispetto ai risultati passati. Questa performance rappresenta il risultato di un esercizio caratterizzato da risultati finanziari positivi e da una forte ripresa delle attività.

Fiera Milano chiude l’esercizio 2025 con un utile netto che ha più che raddoppiato, arrivando a 50,8 milioni di euro. I ricavi consolidati toccano i 379,9 milioni, segnando un incremento di oltre 106 milioni rispetto all’anno precedente. Il risultato rappresenta il miglior esito finanziario dalla quotazione in borsa della società. L’amministratore delegato Francesco Conci definisce questo bilancio come straordinario e conferma la solidità del modello di crescita aziendale. Dati finanziari: un salto di qualità nel 2025. L’analisi dei numeri rivela una performance senza precedenti nella storia recente dell’azienda. Il margine operativo lordo, noto come Ebitda, si è attestato a 131,5 milioni di euro, registrando un aumento sostanziale di 48 milioni rispetto ai dati del 2024. 🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Fiera Milano: utile a 50,8 milioni, record storico nel 2025 Articoli correlati Troncone (ADR): A Fiumicino battuto record storico con 50 milioni di passeggeri nel 2025 – Il video(Agenzia Vista) Roma, 22 dicembre 2025 "Nel 2025 raggiungiamo un record storico, all’aeroporto internazionale di Roma-Fiumicino ‘Leonardo da Vinci’... Leggi anche: Fiumicino, 51 milioni di passeggeri: record storico per Adr nel 2025 Fiera Milano Rho: Speciale Calabria Straordinaria ad Artigiano in Fiera 2025 Aggiornamenti e notizie su Fiera Milano Temi più discussi: Fa’ la cosa giusta! 2026 a Milano: date, orari e come arrivare a Fiera Milano Rho; Piazza Affari: scambi in positivo per Fiera Milano; Fa’ la cosa giusta 2026: a Milano torna la fiera del consumo critico e degli stili di vita sostenibili; Visit Rho presente alla fiera Fa’ la cosa giusta!. L'utile di Fiera Milano più che raddoppiato a 50,8 milioni(ANSA) - MILANO, 12 MAR - Fiera Milano chiude il 2025 con ricavi consolidati pari a 379,9 milioni di euro, in aumento di 106,7 milioni di ... notizie.tiscali.it Ricavi record per Fiera Milano. Più che raddoppiato l’utileIl gruppo ha chiuso il 2025 con i migliori risultati dalla quotazione con ricavi aumentati del 39,1%. Entro l’anno nuovo piano industriale ... msn.com Dal 13 al 15 Marzo siamo in Fiera Milano Rho! Vieni ad assaggiare il Kamiro, il caffè che sta conquistando il mondo! - facebook.com facebook Al Sud un terzo del mercato costruzioni italiano, nasce Miba Levante. Fiera Milano raddoppia a Bari l'evento dedicato alla filiera del settore #ANSA x.com