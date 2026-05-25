Un uomo di 39 anni è stato posto agli arresti domiciliari dopo essere stato coinvolto in un incidente stradale avvenuto il 20 maggio in via Carnia. Nell’incidente, due anziane sorelle sono state travolte mentre attraversavano sulle strisce pedonali. Il giudice ha deciso la misura cautelare a causa dell’uso di droga da parte dell’uomo. La vittima e il conducente sono stati soccorsi sul posto.

Il GIP di Milano ha disposto gli arresti domiciliari per il trentanovenne coinvolto nel tragico incidente in via Carnia avvenuto il 20 maggio, quando l’auto travolse due anziane sorelle mentre attraversavano le strisce pedonali. La tragedia ha strappato la vita ad Alfonsa Curiale, una donna di 75 anni originaria della Sicilia, che si trovava in Lombardia proprio per prestare assistenza alla sorella minore, rimasta ferita in modo grave dopo l’impatto. Dalle strisce pedonali alla stazione di polizia. La dinamica del sinistro, che ha colpito due donne di 70 e 75 anni, rivela dettagli che hanno scosso profondamente la comunità locale. Dopo l’urto avvenuto nella serata di cinque giorni fa, l’automobilista non prestò alcun soccorso alle vittime, fuggendo dal luogo dell’incidente. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Milano, omicidio stradale: domiciliari per l’uomo sotto droga

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