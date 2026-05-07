A Agrate un uomo è stato posto agli arresti domiciliari dopo essere stato coinvolto in un incidente stradale in cui ha perso la vita una persona. Le indagini hanno portato all'estrazione di messaggi dai due cellulari dell'indagato, che potrebbero fornire ulteriori dettagli sulla dinamica dell'incidente. Il conducente aveva già avuto precedenti legati alla patente, secondo quanto emerso dalle verifiche preliminari.

? Cosa scoprirai Cosa riveleranno i messaggi estratti dai due cellulari dell'indagato?. Perché il conducente ha già avuto problemi con la patente in passato?. Come ha fatto il carabiniere a inseguire l'auto dopo l'impatto?. Quali dettagli emergeranno dalle perizie tecniche sul veicolo coinvolto?.? In Breve Indagato M.T. aveva già subito sospensione patente per fuga nel 2025 a San Donato.. Gip Elena Sechi convalida i domiciliari per prevenire nuovi reati simili dell'automobilista.. PM Alessio Rinaldi dispone sequestro cellulari privato e aziendale per analisi distrazioni.. Carabiniere in borghese segnala errore di guida 230 metri prima dell'impatto mortale.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Agrate, omicidio stradale: ai domiciliari chi guidò col colpo di sonno

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