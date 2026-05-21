In via Carnia a Milano, una donna è stata investita e uccisa da un'auto che poi è fuggita dalla scena. Secondo le prime ricostruzioni, l'automobilista ha lasciato il veicolo e si è presentato spontaneamente in commissariato poco dopo. Le forze dell'ordine stanno indagando sulla dinamica dell'incidente, che si è verificato mentre il conducente risultava sotto l'effetto di sostanze stupefacenti. Restano da chiarire i dettagli sul modo in cui l'auto è ripartita e il motivo della decisione di presentarsi spontaneamente.

? Domande chiave Come ha fatto l'automobilista a fuggire dopo l'impatto sulle strisce?. Perché il conducente ha deciso di costituirsi spontaneamente in polizia?. Quali sostanze hanno trovato gli accertamenti tossicologici sul trentanovenne?. Come sono le condizioni cliniche della settantenne ricoverata al Niguarda?.? In Breve Settantacinquenne deceduta al San Raffaele, settantenne ferita in codice rosso al Niguarda.. Conducente positivo ad alcol con tasso quattro volte superiore al limite legale.. Automobilista di 39 anni si è costituito spontaneamente presso la polizia locale di via Ornato.. Investimento avvenuto mercoledì sera poco dopo le 21:30 in via Carnia a Milano. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Milano, omicidio in via Carnia: uccide una donna e fugge sotto droga

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Milano, omicidio Livoli: è caccia all'uomo - 1mattina News 02/01/2026

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