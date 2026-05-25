A Milano, si è svolta una cerimonia con il sindaco che ha espresso il desiderio di vedere la tappa finale del Giro d'Italia nella città. Durante l’evento, si è notato che le telecamere di sorveglianza potrebbero non essere state spente, sollevando dubbi sulla privacy. La città si prepara ad accogliere la corsa ciclistica, con particolare attenzione alla conclusione prevista nel capoluogo.

Dopo 5 anni la corsa rosa torna in città ed è una festa di sport. Tutto esaurito sui 16 km del circuito cittadino Chissà se nella sala di comando di Piazza Beccaria i vigili si saranno ricordati ieri di spegnere le telecamere. Altrimenti Fredrik Dversnes Lavik, il ciclista norvegese della Uno-X Mobility che in Porta Venezia ha vinto la 15ma tappa milanese del Giro ad oltre 51 chilometri orari di media dovrà seriamente cominciare a preoccuparsi. A Milano non si scherza con le multe. E a ricordarlo al gruppo e alle ammiraglie che ieri sfrecciavano veloci sui viali delle circonvallazioni ci ha pensato un milanese tutto giallo travestito da autovelox che ha sfidato i 35 gradi e la calura da piena estate. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - Milano giura fedeltà al Giro Sala: "Sogno la tappa finale"

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